Музейный комплекс имени Словцова приглашает тюменцев на концерт Gilead

Известная тюменская группа Gilead выступит в музейном комплексе им. И.Я. Словцова с программой "Средневековая лирика" 8 марта, начало в 17:00. По заявлению самих участников коллектива, звучать это будет непривычно.

"Интересный будет опыт - отыграть концерт, и не чувствовать себя как после тренировки", - цитирует участника коллектива Павла Михалева "Вслyх.ру".

Волынщик Александр Трофимов добавляет, что для многих Gilead напрасно ассоциируется только с танцами: "Многие нас знают как ребят, играющих энергичную музыку для танцев. Но мы можем делать и что-то более интеллигентное. 8 марта мы это покажем".