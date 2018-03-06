Струнный квартет ТФО сыграет в торговых центрах

Концерты-презентации музыкального фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", который пройдет на сцене Тюменской филармонии 25-27 марта, состоятся в торгово-развлекательных центрах "Сити Молл" и "Кристалл" 9 и 10 марта, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Перед посетителями ТРЦ выступит струнный квартет Тюменского филармонического оркестра. Зрители смогут узнать о Национальном филармоническом оркестре России, его руководителе В. Спивакове и программе фестиваля, в рамках которого состоятся три разноплановых концерта. В сопровождении оркестра на фестивале выступят приглашенный солист Большого театра Василий Ладюк, талантливый 17-летний пианист Тимофей Владимиров и экстраординарный джазовый трубач Вадим Эйленкриг.

В эти праздничные дни посетители ТРЦ смогут приобрести билеты на музыкальный фестиваль В. Спивакова со значительной скидкой. Количество билетов ограничено.

Начало концертов-презентаций 9 марта в ТРЦ "Сити Молл" и 10 марта - в ТРЦ "Кристалл" - в 15.00.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.