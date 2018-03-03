Ирландский панк-рок в исполнении тюменской группы доступен слушателям в сети

Дебютный студийный альбом тюменской группы Drinking Pumpkins в жанре Irish punk (ирландский панк-рок) появился в сети. В него вошли 9 песен, пишет "Вслух.ру".

Тематика песен альбома связана с разгульным образом жизни, весельем. Не обошлось и без традиционных для этого жанра музыки од пабам и барам. Альбом доступен для бесплатного прослушивания в группе коллектива "ВКонтакте" (https://vk.com/drinking_pumpkins).



В составе команды 6 человек: фронтмен группы Владимир Серебренников играет на гитаре и поет (кроме того, иногда выступая с банджо), на скрипке – Раиса Шабанова, на бас-гитаре – Владимир Абрамов (он также выступает бэк-вокалистом коллектива), на барабанах играет Денис Ковалёв, на гитаре – Антон Лепских. Кроме того, разнообразит звучание группы Ксения Мужева, которая играет на вистле (традиционная ирландская жестяная флейта) и флейте. В одной из песен партию волынки исполнил фронтмен известной тюменской группы Gilead Айдар Аминов.