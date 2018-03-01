В Ялуторовске пройдет фестиваль имени Саввы Мамонтова

ХХIV фестиваль народного творчества имени Саввы Мамонтова стартует в Ялуторовске 24 марта.
В течение двух недель коллективы, отдельные исполнители, самодеятельные авторы, юные художники, мастера декоративно-прикладного творчества будут демонстрировать свои способности в вокале, хореографии, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном и литературном творчестве, инструментальном исполнительстве, хоровом пении.
Как сообщили в областном департаменте культуры, в день открытия фестиваля на сцене дворца культуры пройдет одна из конкурсных номинаций "Эстрадный вокал" и состоится награждение участников конкурсной номинации "Декоративно – прикладное творчество". В детской школе искусств им. С.И. Мамонтова пройдет конкурс инструментального исполнительства в номинациях "Духовые и ударные инструменты" и "Струнные инструменты".
Подведение итогов и награждение победителей и участников фестиваля состоится в апреле на заключительном гала-концерте.
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