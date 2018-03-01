В Ялуторовске пройдет фестиваль имени Саввы Мамонтова

15:00 01 марта 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ХХIV фестиваль народного творчества имени Саввы Мамонтова стартует в Ялуторовске 24 марта.

В течение двух недель коллективы, отдельные исполнители, самодеятельные авторы, юные художники, мастера декоративно-прикладного творчества будут демонстрировать свои способности в вокале, хореографии, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном и литературном творчестве, инструментальном исполнительстве, хоровом пении.

Как сообщили в областном департаменте культуры, в день открытия фестиваля на сцене дворца культуры  пройдет одна из конкурсных номинаций "Эстрадный вокал" и состоится награждение участников конкурсной номинации "Декоративно – прикладное творчество". В детской школе искусств им. С.И. Мамонтова пройдет конкурс инструментального исполнительства в номинациях "Духовые и ударные инструменты" и "Струнные инструменты".

Подведение итогов и награждение победителей и участников фестиваля состоится в апреле на заключительном гала-концерте.

Теги: творчество , фестиваль , Ялуторовск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2018