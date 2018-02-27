Запсибкомбанк помог провести Пушкинский бал

Запсибкомбанк

Дополнительный офис "Голышмановский" ПАО "Запсибкомбанк" оказал финансовую помощь Литературно-краеведческому музею имени А.С. Пушкина для проведения ежегодного мероприятия "Пушкинский бал".

В очередной раз Дом культуры деревни Земляная словно на "машине времени" переместился в девятнадцатый век - приглушённый свет от канделябров, тихая классическая музыка, шелест дамских платьев, учтивые речи кавалеров.

Тридцатилетняя традиция, возникшая благодаря энтузиастам и ценителям творчества великого поэта из деревни Земляная, в настоящее время обретает новые очертания – пушкинисты-сподвижники вводят её в ранг социального проекта, что само по себе расширит горизонты Пушкинских вечеров.

"Оказание помощи такому мероприятию – это вклад в сохранение и возрождение культурного наследия России. Надеюсь, что благодаря проведению "Пушкинского бала" инициаторы смогут привить молодежи любовь к творческим основам России, помогут им повысить уровень собственной культуры и образованности", – отметила директор ДО "Голышмановский" Тамара Татаурова.