В Тюмени пройдет открытая лекция о современной математике

Открытая лекция, посвященная знаменитым проблемам математики, пройдет в Тюмени в "Школе перспективных исследований" ТюмГУ 26 февраля. Спикером выступит известный российский популяризатор математики, доктор физико-математических наук Алексей Савватеев.

Алексей Савватеев – математик, ректор Университета Дмитрия Пожарского, научный руководитель Центра дополнительного профессионального образования Российской Экономической Школы, профессор МФТИ, популяризатор математики среди детей и взрослых. На публичной странице в социальной сети он старается наглядно и просто объяснять различные математические задачи, в том числе очень сложные.

На лекции для тюменцев Алексей Савватеев расскажет о том, как тысячи лет назад люди начали формулировать и решать задачи, ставшие основой для современного облика математики. Участники занятия пройдут путь познания науки от теоремы Пифагора до уравнений в радикалах и решения четырех знаменитых проблем в теории построений циркулем и линейкой, сообщают организаторы мероприятия.

Открытая лекция состоится по адресу: ул. 8 Марта, 2/1, "Школа перспективных исследований". Начало 26 февраля в 19:00, пишет "Вслух.ру".