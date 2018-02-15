В Тюмени вырос показатель заболеваемости менингококковой инфекцией

В Тюмени ежегодно регистрируются от трех до десяти случаев менингококковой инфекции. В 2017 году показатель заболеваемости вырос в два раза, что настораживает эпидемиологов. По данным городского департамента здравоохранения, среди горожан в январе 2018 года уже зарегистрировано пять случаев заболевания.

Менингококковая инфекция – это заразное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему, суставы, сердечную мышцу и нередко становится причиной инфекционно-токсического шока.

Болеют менингококковой инфекцией преимущественно дети и молодые люди до тридцати лет, однако тяжелее всего заболевание протекает у младенцев до года и у лиц старше шестидесяти. Иногда встречается молниеносная форма, когда болезнь развивается стремительно.

Источником инфекции является больной или ее носитель. Носительство менингококка никак не проявляется, поэтому человек не знает о том, что опасен для окружающих. Возбудитель локализуется в носоглотке, выделяется наружу с капельками слюны при разговоре, кашле, чихании.

С момента заражения до появления симптомов менингококковой инфекции проходит от одного до десяти дней. В среднем инкубационный период длится 2–4 дня. Заболевание начинается с подъема температуры до 38,5–39,5 градуса Цельсия и головной боли, которая значительно усиливается к концу первых суток болезни. Может быть рвота, сонливость, боли в суставах и шее. Больных госпитализируют в инфекционный стационар.

В целях раннего выявления заболевания среди лиц, находившихся в контакте с таким больным, накладывается карантин на десять дней, в течение которого всех контактных обследуют на носительство менингококка, ежедневно измеряют температуру и осматривают горло.

Предотвратить возникновение болезни можно при помощи вакцинации. Но данная прививка не является обязательной. Вакцинации по эпидемическим показаниям подлежат дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С, а также лица, подлежащие призыву на военную службу.

Остальное население имеет возможность привиться за свой счет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или медицинскую организацию негосударственной формы собственности, имеющую разрешение на данный вид деятельности.

"Менингококковая инфекция в генерализованной форме протекает очень тяжело. Последствия перенесенного заболевания зависят от тяжести ее течения и распространенности возбудителя, исходом может быть инвалидизация или смерть. Затраты на лечение будут гораздо выше, чем затраты на приобретение вакцины", — отмечают в департаменте здравоохранения администрации Тюмени.