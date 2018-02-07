Вечер бардовской музыки пройдет в "Доме пионеров"

Вечер бардовской музыки пройдет 10 февраля в ресторане "Столичный" гостиничного комплекса "Дом пионеров". Участники клуба авторской песни "Резонанс" и ансамбля "Автограф" из Заводоуковска исполнят свои песни, а также обратятся к творчеству известных бардов.

Коллективом "Автограф" на протяжении долгих лет руководит Ирина Ежеменская. Ансамбль в таком составе выступает в течение десяти лет. Ребята - лауреаты многих фестивалей: Грушинского - в 2016 году, Ильменского, Зимнего бардовского в Тюмени, Агидель (Уфа, 2017 г.), Песни моей души (Казань, 2017 г.), Песни России (Тобольск, 2017). В репертуаре как песни авторов-классиков: Окуджавы, Визбора, Киреева, так и современных бардов. Все участники ансамбля занимаются под руководством Ирины Ежеменской со школьных лет.

Клуб "Резонанс" в Заводоуковске действует при Центре развития детей и молодёжи. Занимаются в нем и дети, и взрослые. Отметим, молодые участники клуба примут участие в Зимнем бардовском фестивале в Тюмени, который состоится 16-18 февраля.

Гостей ждут в "Доме Пионеров" по адресу: Тюмень, 27 км Ялуторовского тракта, стр.1/1 в 19-00. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/или по телефону (3452) 21-88-99, а также в группе "ВКонтакте".