"Афиша Тюмень | КтоКуда72" знакомит с киноновинками недели

Начало новой кинонедели пришлось на первый день февраля. Микс из фильмов ожидает быть впечатляющим, пора планировать походы в любимые кинотеатры. Подробнее о премьерах расскажет рубрика "Киночетверг" от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Сегодня в прокат выходит фантастическая история "Короче" с Мэттом Дэймоном в главной роли. Норвежским учёным пришла идея уменьшить людей. Благодаря новой технологии уже через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Омахе и пройти процедуру уменьшения. Их поступок за собой самые удивительные последствия.

Лента "Селфи" отечественных кинематографистов порадует любителей триллеров. Двойник полностью копировал его - жесты, мимику, даже шутил так, что никто не заметил подмены. Богданов смотрел в экран, как в зеркало. Двойник вёл его телепередачу, встречался с его фанатами-читателями, встречался с его женщинами, общался с его друзьями. Известный и успешный, остроумный и циничный Богданов лишился всего, чего добивался годами, выстраивая свою карьеру и жизнь. Самое страшное, что он осознает: битва за себя проиграна, копия лучше и убедительнее оригинала. В главной роли Константин Хабенский. В основе сюжета - роман модного писателя Сергея Минаева, автора "Духless" и "The Телки".

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