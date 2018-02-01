Тюменские режиссеры представят документальный фильм о женщинах из тобольской колонии

1 февраля в 18:00 по московскому времени состоится интернет-премьера документального фильма *#звездочкарешетка. Героинями фильма тюменских режиссеров стали пять женщин, которые отбывают уже не первое наказание в исправительной колонии №13 в Тобольске.

Съемки проходили в 2016 году. Все участницы ленты – мамы, которых дома ждут дети. Встречи редкие – в комнатах для длительных свиданий раз в год. В остальное время дети видят своих мам только на фото.

"За основу фильма взято преображение героинь. В женскую колонию приезжает команда из сферы красоты, которая помогает заключенным снова увидеть в себе уверенных, красивых и нежных женщин. Во время подготовки образа героини фильма раскрываются как внешне, так и внутренне. Они рассказывают о своей судьбе, детях, об ошибках прошлого и делятся планами на будущее. Перевоплощение заставляет задуматься об образе жизни, какими они станут, когда выйдут из колонии – красивыми и счастливыми мамами или снова женщинами-заключенными", — пишет продюсерский центр BAZA.

После окончания съемок все фотографии и видеобращения были переданы семьям героинь.

Премьера фильма режиссера Данила Чащина пройдет в сети: в официальной группе в Вконтакте, в группе Медиаполис на сайте OK.RU, а также на YouTube-канале продюсерского центра BAZA.