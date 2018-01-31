Тюменские автоинспекторы проверяют водителей автобусов на соблюдение ПДД

В Тюмени ГИБДД проводит профилактическое мероприятие "Автобус". Оно направлено на предотвращение и пресечение нарушений, совершаемых водителями автобусов.

В минувшем году в Тюменской области почти на 40% возросло количество дорожных аварий с участием автобусов: в 290 происшествиях погибли 13 и получили травмы 409 участников дорожного движения. Большая часть – 234 ДТП — зарегистрированы в областном центре. 133 аварии в области (117 из них в Тюмени) произошли по вине водителей автобусов, имеющих лицензию и осуществляющих регулярные пассажирские перевозки.

Основным видом происшествий с участием автобусов является падение пассажиров в салоне: при таких обстоятельствах в минувшем году в области получили травмы 145 человек, в том числе в Тюмени – 135. Происходит это, как правило, при вынужденных экстренных торможениях, когда движению автобуса создают помехи другие водители. При этом пассажиры, которые не держатся за поручни, рискуют получить травмы.

Но нарушают правила и сами водители автобусов. Нарушение расположения транспортного средства на проезжей части, отсутствие путевой документации, нарушения правил перевозки пассажиров сейчас под усиленным контролем нарядов ДПС.

Если вы стали очевидцем грубого нарушения правил дорожного движения водителем автобуса и у вас есть запись видеорегистратора, вы можете направить обращение о привлечении водителя к ответственности, воспользовавшись сервисом "Прием обращений" на сайте ГИБДД.