Социальная реклама с супергероями появилась в торговом центре Тюмени

Фотовыставка "В пьянстве нет героизма" открылась в одном из торговых центров Тюмени, за неделю ее посетили более 60 тысяч человек, а в социальной сети во "Вконтакте" фотографии с изображением нетрезвых супергероев набрали 20 тысяч просмотров.

Выставка организована в рамках социального проекта "Шанс", она призывает обратить внимание на проблему регулярного употребления алкоголя подростками. С помощью образов героев из популярных киновселенных создатели социального продукта показали детям всю непривлекательную сторону пьянства.

До конца февраля фотовыставка "В пьянстве нет героизма" проедется по всем крупным торговым центрам города. А в феврале видеоролик покажут в школах и специализированных центрах Тюмени, пишет "Мегaтюмень".