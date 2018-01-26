Тюменский лидер Street Workout за завтраком расскажет, как избавиться от тревоги

Первый креативный завтрак этого года приглашает тюменцев 28 января в Молодежный театральный центр "Космос" (Республики, 165А). Новая серия креативных лекций международного формата CreativeMornings стартует с темы "Тревога".

В качестве спикера выступит лидер движения Street Workout и чемпион по силовому троеборью Сергей Мехнин. Спортсмен расскажет о приемах в спорте, которые помогут избавиться от состояния тревоги, и объяснит, какие механизмы способствуют личностному саморазвитию.

"Темы креативных завтраков очень гибкие и позволяют нам задавать контекст разговора. Поскольку сами спикеры всегда подходят к своим темам с разных сторон, это заставляет мозг слушателей размышлять, задавать вопросы, гуглить после мероприятия, а самое главное — находить темы для разговоров с другими людьми", — отмечает руководитель Центра неформального образования Мария Штыкова.

Помимо традиционного формата — лекции и обсуждения темы, любой участник креативного завтрака во время интенсива сможет стать обладателем нательной росписи хной. Временную татуировку сделают профессиональные мастера мехенди Вера Cold и Лилия Федорова. Эскиз будет разработан исходя из пожеланий участника.

Начало лекции в 10:00, вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому успевайте зарегистрироваться.

Напомним, интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и ежемесячно проходят более чем в 175 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. В минувшем годутюменцы вместе с региональными спикерами обсудили 7 тем: "Выживание", "Равенство", "Гениальность", "Сострадание", "Пионер", "Смерть", "Контекст". Всего креативные завтраки посетили 490 слушателя.