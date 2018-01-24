В Тобольске открылся новый детсад

17:30 23 января 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Торжественное открытие частного детского сада речевого развития "Речецветик" состоялось в Тобольске сегодня, 23 января.

У создателя детсада - Светланы Макеевой большой опыт работы в дошкольных образовательных организациях города. Реализовать идею ей удалось при помощи тобольской администрации и местного отделения "Опоры России".

"Администрация города помогла подобрать удобное помещение, консультировала по вопросам взаимодействия с Роспотребнадзором, Госпожнадзором, Центром гигиены и эпидемиологии, общественными организациями. Например, с Тюменской региональной ассоциацией детских развивающих центров. Взаимодействие с Тобольским отделением "Опоры России" помогло наладить кооперацию с местными производителями. Мебель, постельные принадлежности и компьютерное оборудование в детском саду от наших, тобольских предпринимателей", - отмечает на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава города Владимир Мазур.

В детском саду предусмотрена онлайн-видеотрансляция пребывания детей на мобильные устройства родителей и обучение с помощью интерактивной доски и интерактивного пола. Ребенок может находиться в саду вечером или в удобное время днем, получая не только знания, но и качественный присмотр.

В новом учреждении создано семь рабочих мест, на данный момент вакантной остается должность логопеда.

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Теги: Владимир Мазур , детсады , дошкольное образование , малый бизнес , ОПОРА России , Тобольск
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