В Тюмени запускают программу ремонта студенческих общежитий

Тюменский индустриальной университет запускает масштабную программу ремонта общежитий совместно с правительством региона. В настоящее время в вузе 17 общежитий, 14 из них используются, два выведены из эксплуатации, одно недостроено.

Решение о совместной программе ремонта общежитий приняли на рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев, в обсуждении также приняли участие первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, заместитель губернатора Евгений Заболотный, начальник Главного управления строительства области Сергей Шустов, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер, исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова.

Как рассказала руководитель вуза, общее состояние зданий удовлетворительное. Всего в общежитиях 6618 койко-мест, 5635 из них занимают студенты.

"Все нуждающиеся в жилье студенты очной формы обучения обеспечены местами, в том числе студенты из Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Создан резерв на 180 койко-мест", - добавила Вероника Ефремова.

В настоящий момент ремонтируется 150 койко-мест в пяти общежитиях, однако Владимир Якушев отметил, что следует изменить концепцию: и не просто проводить текущий ремонт, а "создавать комфортную среду для жизни и общения студентов", сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В связи с этим губернатор поручил произвести расчеты и выделить средства на обновление общественных зон в общежитиях вуза (комнаты отдыха, тренажерные залы, санузлы, прачечные и кухонные блоки). В свою очередь университет активизирует ремонт жилых помещений.

