Саперы Росгвардии и кинологи помогают коллегам охранять общественный порядок на крещенских купаниях

15:00 19 января 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области обеспечивают соблюдение общественного порядка праздничных мероприятий Крещения 18 и 19 января.

Саперы инженерно-технической службы и кинологи со служебными собаками Тюменского ОМОН, проводят обследование мест массового пребывания верующих и путь следования Крестного хода.
К храмам и купелям приближены наряды групп задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области.

Временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Тюменской области - начальник штаба полковник Играм Мислимов провел инструктаж с руководителями отделов, служб и подразделений управления по соблюдению требований безопасности, правил поведения при обращении граждан к сотрудникам, оказании необходимой помощи всем обратившимся в рамках предусмотренных полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теги: Крещенские купания , ОМОН , охрана , Росгвардия
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