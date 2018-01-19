Саперы Росгвардии и кинологи помогают коллегам охранять общественный порядок на крещенских купаниях

Сотрудники Управления Росгвардии по Тюменской области обеспечивают соблюдение общественного порядка праздничных мероприятий Крещения 18 и 19 января.

Саперы инженерно-технической службы и кинологи со служебными собаками Тюменского ОМОН, проводят обследование мест массового пребывания верующих и путь следования Крестного хода.

К храмам и купелям приближены наряды групп задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области.

Временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Тюменской области - начальник штаба полковник Играм Мислимов провел инструктаж с руководителями отделов, служб и подразделений управления по соблюдению требований безопасности, правил поведения при обращении граждан к сотрудникам, оказании необходимой помощи всем обратившимся в рамках предусмотренных полномочий, сообщили в пресс-службе ведомства.