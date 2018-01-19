Топ мероприятий на 20-21 января в Тюмени: турнир по боксу, мастер-класс для школьников и благотворительный бал

На выходных тюменцев ждет турнир по боксу на кубок Евгения Макаренко, различные концерты и спектакли, чемпионат по шахматам, а также благотворительный рождественский бал и возможность посетить бесплатный открытый урок по танцам. Подробнее об этих и других событиях – в топе мероприятий от проекта “Афиша Тюмень | КтоКуда72″.

Турнир по боксу на "Кубок Евгения Макаренко среди полицейских УМВД по г.Тюмени"

Главный судья соревнований - двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Евгений Михайлович Макаренко.

Чемпионат будет проводиться в разных весовых категориях, среди 30 участников из различных отделов и подразделений УМВД России по городу Тюмени.

Когда: 20 января, 9:00-15:00

Где: СДЮСШОР "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, кор.1)

Вход свободный

Спектакль для малышей "Мир изнутри"

Театральная студия "Здесь хорошо" создаст волшебное пространства для малышей и их родителей, используя поэзию и подручные материалы. Сказка совсем близко!

Спектакль для самых маленьких показов в рамках "Бэби среды" – это интерактивные постановки для малышей от 6 месяцев до 3-х лет.

Когда: 20 января в 10:00 и 16:00; 21 января в 11:00 и 17:00;

Где: МТЦ "Космос" (Тюмень, ул. Республики, 165А)

Стоимость: 200 рублей

Возрастное ограничение 0+

Бесплатный мастер-класс для школьников и их родителей "7 шагов к профессии мечты"

Основные темы мастер-класса: "Типичные ошибки родителей и подростков при выборе профессии", "Как помочь ребенку стать успешным и счастливым в жизни", "Современные тенденции в профессиях 21 века", "Навыки 21 века. Почему они так важны"

Эксперт: сертифицированный коуч Международного Эриксоновского университета, психолог, официальный партнер компании SmartCourse (система развития подростков, г. Москва) - Алевтина Липатникова.

Когда: 20 января в 12:00

Где: БЦ "GolfPalace" (ул.Харьковская 75/1, 8 этаж)

Вход: по предварительной регистрации (https://vk.com/app5575136_-152727599)

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