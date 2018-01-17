Областное первенство по автомодельному спорту пройдет в Тюмени

С 26 по 28 января в отделении технического творчества и робототехники дворца "Пионер" состоится первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней.

На конкурсе будут представлены два класса: гоночные модели с объемом двигателя 1,5–2,5 кубических сантиметра и модели-копии с аналогичным объемом двигателя. Испытывать их будут на ледовой площадке диаметром 20 метров, где они смогут разгоняться до 240 км/час.

Как рассказали в пресс-службе дворца "Пионер", на первенство уже подали заявки более тридцати участников, среди них команда "Техно Скаут" ДТиС "Пионер", команды Ялуторовска и Сургута. Подать заявку на участие можно до 25 января.

Победители соревнований отправятся на первенство России, которое пройдет в городе Глазове в середине февраля.