Областное первенство по автомодельному спорту пройдет в Тюмени

17:00 16 января 2018
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С 26 по 28 января в отделении технического творчества и робототехники дворца "Пионер" состоится первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней.

На конкурсе будут представлены два класса: гоночные модели с объемом двигателя 1,5–2,5 кубических сантиметра и модели-копии с аналогичным объемом двигателя. Испытывать их будут на ледовой площадке диаметром 20 метров, где они смогут разгоняться до 240 км/час.

Как рассказали в пресс-службе дворца "Пионер", на первенство уже подали заявки более тридцати участников, среди них команда "Техно Скаут" ДТиС "Пионер", команды Ялуторовска и Сургута. Подать заявку на участие можно до 25 января.

Победители соревнований отправятся на первенство России, которое пройдет в городе Глазове в середине февраля.

Теги: автомоделирование , конкурс , первенство
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