Тюменские автомоделисты стали призерами всероссийских соревнований

Кубок России по проходил 17–18 августа в Ростове-на-Дону на трассе картодрома "Лемар". В нем участвовали порядка 40 воспитанников учреждений дополнительного образования научно-технической направленности и спортивно-технических клубов из Тюменской, Владимирской, Ростовской, Пензенской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Тюменские спортсмены показали отличные результаты в личном зачете. Первое место в классе моделей GT-10 завоевал спортсмен-тренер Андрей Самойленко. В классе моделей ТС-10 на втором месте оказался Яков Самойленко, а Александр Золотавин также занял вторую позицию в классе ТС-10 нитро, сообщает департамент молодежной политики Тюменской области.

В Тюмени автомодельная лаборатория работает на базе дворца творчества и спорта "Пионер". Занятия проводятся на станочном парке, который включает современное оборудование — лазерный станок и 3D-фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением.