Тюменские ученые и их коллеги из Сеула изучают ямальскую мумию

Летом 2017 года на территории средневекового некрополя "Зеленый Яр" на Ямале исследователи вскрыли десять погребений, относящихся к позднему могильнику XIII века н. э. Событием полевого сезона стало найденное захоронение с уникально сохранившимися мумифицированными останками женщины. Эта находка, а также останки из детского и взрослого (предположительно мужчины) захоронения переданы для изучения в Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения (ИПОС СО) РАН в Тюмень.

Помимо россиян, в работе примут участие специалисты Сеульского национального университета (Южная Корея). Со ссылкой на научного сотрудника Научного центра изучения Арктики Александра Гусева сообщает ТАСС.

Археологический комплекс у поселка Зеленый Яр обнаружен в 1997 году российско-американской экспедицией в рамках проекта "Живой Ямал". За 1999-2002 годы было вскрыто 35 погребений, с 2013 по 2017 год еще 47. Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.

Как ранее сообщал National Geographic Россия, за годы раскопок это первое открытое археологами женское погребение. Лицо женщины прикрывала медная маска, что обеспечило ему сохранность. Ученым удалось восстановить облик умершей — при жизни она была достаточно красива, имела густые волосы, длинные ресницы и крепкие зубы. Фрагменты тела, завернутого в бересту и мех, сохранились хуже. Ученые установили, что ее рост составлял 155 сантиметров и умерла она в возрасте около 35 лет.

Палеоантропологическое и палеопатологическое исследование тканей и костных останков ученые проводят с целью комплексной реконструкции здоровья и питания древних коллективов, проживавших на территории Западной Сибири. Научные результаты исследования мумии: данные радиоуглеродного датирования, реконструкция питания по данным палеопаразитологии, палеопатологии, стабильным изотопам, анализ древней ДНК, изучение процессов естественной мумификации и так далее будут опубликованы в ведущих международных научных изданиях, отмечается на официальной странице Института проблем освоения Севера СО РАН.