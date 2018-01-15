Харизматичным тюменцам 55+ предлагают вести экскурсии по городу

В Тюмени появятся гиды-волонтеры 55+. Новый социальный проект готовит к запуску Областной геронтологический центр.

К участию в проекте приглашаются активные и харизматичные люди старшего поколения, умеющие отбирать нужную информацию в архивах, библиотеках, интернете, владеющие грамотной речью, обладающие хорошей памятью и чувством юмора — все, кто желает реализовать себя в экскурсионной деятельности.

На первом этапе для участников проекта будет организован специальный кастинг, который состоится 26 января. В качестве домашнего задания участникам предлагается подготовить информацию о культурной, исторической, музейной или природной достопримечательности Тюмени или Тюменской области, которую затем "защитить" на кастинге.

"В рамках проекта будут отобраны представители старшего поколения, которые в последующем пройдут специальную подготовку и самостоятельно разработают собственные новые тематические маршруты по достопримечательностям и интересным местам нашего региона", — рассказывают в Областном геронтологическом центре.

Программа курса рассчитана на несколько месяцев. Формы занятий разнообразны: беседы, лекции, работа с краеведческими источниками, индивидуальная и коллективная творческая работа, мастер-классы и вебинары с ведущими экспертами.

Наставники проекта — представители музейных комплексов, эксперты в области туризма и культуры, краеведения, русского языка, журналистики подготовят специальные задания и будут оценивать исторические и языковые знания будущих гидов. Участники проекта освоят технологии подготовки и проведения экскурсий, научатся описывать объекты экскурсионного показа, составлять карту экскурсии, самостоятельно вести экскурсию, освоят специальные компьютерные программы и приобретут навыки создания качественных мультимедийных продуктов.

Подать заявку и получить подробную информацию об условиях проекта можно по тел. (3452)51-77-05.