Видеоролики о школах сняли участники тюменского проекта "Медиастрана"

Участники образовательного проекта "Медиастрана", реализуемого в Тюменской области по инициативе регионального штаба ОНФ, сняли боле 20 роликов о своих школах.
Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, проект "Медиастрана" стартовал в ноябре прошлого года и продлится по апрель 2018. В нем участвуют более 240 школьников из всех муниципалитетов региона. Ребята уже посетили образовательные модули по интернет-, теле- и радиожурналистике.
В феврале юнкоров ждет образовательный блок, посвященный печати, а в марте – связям с общественностью. В апреле ребята станут участниками первого областного фестиваля школьных СМИ, где смогут продемонстрировать все, чему научились в течение года.
Школьники своими силами снимают, обрабатывают и монтируют видео. Этому они научились на одном из модулей проекта. Посмотреть работы ребят и поддержать их лайками можно в группе "Медиастрана" Вконтакте или по комплексу хэштегов: #образование72 #медиастрана и #мы_потомкиГероев.
К слову, авторы роликов, получивших наибольшее количество лайков, получат бонусы, которые помогут им на фестивале, пишет "Комсoмольская прaвда – Тюмeнь".
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