По прогнозу виртуальных синоптиков, выходные в Тюмени будут морозными, но в начале следующей недели ожидается потепление.
Сегодня, 12 января, температура воздуха днем составит около 20 градусов мороза, пройдет небольшой снег. В субботу ожидается до минус 25 градусов, без осадков. В воскресенье днем термометры покажут до 20 градусов ниже нуля.
В понедельник днем потеплеет до минус 9, пройдет снег.
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