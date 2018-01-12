Выходные в Тюмени будут морозными

По прогнозу виртуальных синоптиков, выходные в Тюмени будут морозными, но в начале следующей недели ожидается потепление.

Сегодня, 12 января, температура воздуха днем составит около 20 градусов мороза, пройдет небольшой снег. В субботу ожидается до минус 25 градусов, без осадков. В воскресенье днем термометры покажут до 20 градусов ниже нуля.

В понедельник днем потеплеет до минус 9, пройдет снег.