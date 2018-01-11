Тюменцы могут бесплатно попасть на детскую музыкальную сказку и Рождественский концерт

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустил "ВКонтакте" розыгрыш билетов на детскую музыкальную сказку "Новогодние приключения зайчика Коли" и Рождественский концерт маэстро Антона Шароева.

Условия конкурса очень просты: необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" и сделать репост записи о розыгрыше. Итоги подведут уже 12 января в 12:00.

Детская музыкальная сказка Ксении Фёдоровой "Новогодние приключения зайчика Коли" - это мировая премьера, которая состоится 14 января 2018 года в Тюменской филармонии. Эта сказочная история о преодолении суровых обстоятельств, о непоколебимой вере в своё предназначение и силе духа.

В рождественском концерте маэстро Антона Шароева, который пройдет 12 января примут участие хоровая капелла Тюменской филармонии, солисты, среди которых заслуженная артистка России Ирина Бибеева (сопрано), Наталья Терентьева (меццо-сопрано) и лауреат международного конкурса Юлия Прямова (скрипка).

Напомним, сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" призвано генерировать информацию о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона и в перспективе станет самой крупной и популярной площадкой для освещения культурной жизни в Тюмени и Тюменской области. Здесь можно увидеть фотоотчеты с мероприятий. "Афиша Тюмень" также приглашает к сотрудничеству заинтересованных людей и организации.