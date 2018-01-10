Более ста ямальских детей-сирот получили квартиры в Тюмени

В 2017 году Ямало-Ненецкий автономный округ обеспечил жильем 163 детей-сирот, достигших 18-летнего возраста. Тринадцать из них стали обладателями квартир в микрорайоне "Ямальский-2" в Тюмени.
Как отмечается на сайте окружного правительства, получение ямальцем жилья в Тюмени предусмотрено законом, который действует с 2014 года. Мера применяется только с согласия детей-получателей. За три года такой возможностью воспользовались более ста сирот.
В 2018 году на приобретение жилья для детей-сирот Ямал направит 530 миллионов рублей. Квартиры получат 140 человек.
В целом за последние пять лет более тысячи ямальских детей-сирот получили ключи от новых квартир.
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