Более ста ямальских детей-сирот получили квартиры в Тюмени

В 2017 году Ямало-Ненецкий автономный округ обеспечил жильем 163 детей-сирот, достигших 18-летнего возраста. Тринадцать из них стали обладателями квартир в микрорайоне "Ямальский-2" в Тюмени.

Как отмечается на сайте окружного правительства, получение ямальцем жилья в Тюмени предусмотрено законом, который действует с 2014 года. Мера применяется только с согласия детей-получателей. За три года такой возможностью воспользовались более ста сирот.

В 2018 году на приобретение жилья для детей-сирот Ямал направит 530 миллионов рублей. Квартиры получат 140 человек.

В целом за последние пять лет более тысячи ямальских детей-сирот получили ключи от новых квартир.