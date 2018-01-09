Тюменские инвалиды смогут встать на ноги с помощью экзоскелета

Новую для региона методику реабилитации пациентов – механотерапию с помощью системы "Экзоскелет" намерены применять в медсанчасти "Нефтяник". Врачи клиники уже прошли необходимое обучение.

ExoAtlet применяется для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями ног, которые появились из-за перенесённого инсульта, ДЦП, травматической болезни спинного мозга, рассеянного склероза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В экзоскелете пациенты держат равновесие, ходят по ровным и наклонным поверхностям, садятся, встают, преодолевают препятствия. В результате ходьбы у них нормализуется артериальное давление, улучшается вентиляция лёгких, предотвращается дегенерация мышечных и костных тканей, повышается подвижность суставов, улучшаются функции желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Благодаря непрерывному процессу тренировок, пациенты со сниженной функцией нижних конечностей могут полностью или частично восстановить двигательную активность.

"Медико-санитарная часть "Нефтяник" стала первым медицинским учреждением в УрФО, которое внедряет услугу механотерапии нижних конечностей с помощью системы ExoAtlet, говорит главный врач клиники Иван Попов. – В планах открыть школу для дальнейшего использования экзоскелета в быту".

"Курс механотерапии стартует в начале 2018 года, - сообщает представитель медсанчасти Марина Маркадеева, - но уже сейчас открыта запись к нейрохирургу, который оценит состояние пациента, даст консультацию и назначит занятия. Приём ведется в поликлинике "МСЧ "Нефтяник" по адресу: улица Шиллера, 12, телефон: 46-32-91.