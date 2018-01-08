Под Тобольском расширят федеральную трассу

Федеральную дорогу на подъезде к Тобольску в районе Вагайского тракта расширят до четырех полос к 2022 году, сообщил глава ФКУ "Уралуправтодор" Алексей Борисов.

Модернизация этого участка станет частью масштабного проекта расширения трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Дорога Тобольск — Салым, вызывавшая большие нарекания со стороны автолюбителей, уже приведена в нормативное состояние, на ней устранены все дефекты.

По словам Борисова, в 2017 году рабочие заменили более 80 км дорожного полотна на автодороге Тюмень — Тобольск. В 2017 году введен в эксплуатацию четырехполосный мостовой переход через реку Тобол протяженностью 2,5 км. На нем обновлено освещение и установлено табло информации. Продолжается активное проектирование дальнейших работ.