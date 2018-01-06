В Голышмановском районе отпразднуют Рождество

В Голышмановском районе готовятся отпраздновать Рождество. Часть мероприятий будет проходить на базе Дома художника в д. Быстрой.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, за месяц до праздника Голышмановский краеведческий музей объявил конкурс рождественских вертепов среди взрослых и детей. В нем приглашают участвовать семьи, коллективы, индивидуальные мастера. Материал изготовления вертепов можно использовать разный: это и глина, и пластилин, и тесто, и картон, и папье-маше и другие. Итоги конкурса будут озвучены в праздник – 7 января.

Также в Рождество состоится святочное шествие к снежному рождественскому вертепу. Специально для праздника сшиты костюмы Волхвов, сделаны большие звезды, подготовлена сцена для просмотра рождественского спектакля. Также запланировано катание на конях и ледяных горках, народное гулянье с играми и забавами.

В районном центре также пройдут праздничные мероприятия. В РДК "Юность" 8 января воспитанники театральной студии "Зазеркалье" представят спектакль "Мамы нет, мама вышла в интернет". 14 января в рамках детской развлекательной программы "Снежная красавица" пройдет конкурс Снегурочек. А 19 января РДК "Юность" проведет детскую квест-игру "Зимний форт Баярд".