В тюменском храме открыт вернисаж детских рисунков и поделок

Традиционный вернисаж детских работ на тему Рождества Христова проходит в храме Симеона Богоприимца в Тюмени. Подведение итогов выставки и церемония награждения состоятся после праздника Рождества Христова.

На выставке представлены рисунки и поделки на рождественскую тематику: вертепы (пещеры) со сценами Рождества Христова – фигурками Святого семейства, животных. Елочки, украшенные Вифлеемской звездой, выполнены из самых неожиданных материалов. Светлому празднику посвящены живописные и графические работы. Также представлены батик, резьба по дереву, лепка. Работы ребят рассказывают о библейских сюжетах и храмах, о том, как они празднуют Рождество в своей семье, воплощают Рождественскую сказку.

Как рассказала главный специалист отдела по работе с детьми Тюменского благочиния Мария Сарибекян, в выставке принимают участие дети от 4 до 17 лет, это учащиеся воскресных и общеобразовательных школ, детских школ искусств и детских центров дополнительного образования, а также дети из детских домов и дети с ограниченными возможностями здоровья, пишет "Тюменская область сегодня".