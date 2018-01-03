Сергей Мехнин пожелал тюменцам не расслабляться в праздники

Лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин напомнил тюменцам несколько правил, которые позволят сохранить фигуру в праздники.
"Мы должны помнить, что еду разбавлять напитками не рекомендуется в принципе. Конечно, не нужно переедать, как и есть на ночь. Главное – помнить, что не стоит наедаться, а если наедаться, то правильной едой. Исключите соусы, майонезные продукты. Всё это транс жиры, сложные жиры, тяжелые углеводы. Поэтому я советую разнообразить стол фруктами, овощными салатами, легкими салатами. Даже из пресных продуктов можно сделать что-то полезное и вкусное", – отметил Мехнин.
Главное правило – не переедать и не перепивать. Это тот минимум, который позволит нам оставаться в хорошем расположении духа. А утром – долго не спать, делать зарядку, пишет "Мoй пoртал".
"Берите детей, друзей, собак и отправляйтесь на санки, коньки, гоки, лыжи, сноуборд. Проводите время активно, потому что как встретишь новый год, так его и проведёшь. Поэтому встречайте праздник активно, трезво, весело. Но и, конечно, помните, что нам нужны холод, голод и движение. Оставайтесь активными и не сидите на месте!", – пожелал Сергей жителям и гостям Тюмени.
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