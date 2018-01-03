Сергей Мехнин пожелал тюменцам не расслабляться в праздники

Фото с личной страницы Сергея Мехнина во "ВКонтакте"

Лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин напомнил тюменцам несколько правил, которые позволят сохранить фигуру в праздники.

"Мы должны помнить, что еду разбавлять напитками не рекомендуется в принципе. Конечно, не нужно переедать, как и есть на ночь. Главное – помнить, что не стоит наедаться, а если наедаться, то правильной едой. Исключите соусы, майонезные продукты. Всё это транс жиры, сложные жиры, тяжелые углеводы. Поэтому я советую разнообразить стол фруктами, овощными салатами, легкими салатами. Даже из пресных продуктов можно сделать что-то полезное и вкусное", – отметил Мехнин.

Главное правило – не переедать и не перепивать. Это тот минимум, который позволит нам оставаться в хорошем расположении духа. А утром – долго не спать, делать зарядку, пишет "Мoй пoртал".