Сергей Мехнин пожелал тюменцам не расслабляться в праздники

20:37 02 января 2018
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Фото с личной страницы Сергея Мехнина во "ВКонтакте"

Лидер движения Street WORKOUT and StreetLifting в России Сергей Мехнин напомнил тюменцам несколько правил, которые позволят сохранить фигуру в праздники.

"Мы должны помнить, что еду разбавлять напитками не рекомендуется в принципе. Конечно, не нужно переедать, как и есть на ночь. Главное – помнить, что не стоит наедаться, а если наедаться, то правильной едой. Исключите соусы, майонезные продукты. Всё это транс жиры, сложные жиры, тяжелые углеводы. Поэтому я советую разнообразить стол фруктами, овощными салатами, легкими салатами. Даже из пресных продуктов можно сделать что-то полезное и вкусное", – отметил Мехнин.

Главное правило – не переедать и не перепивать. Это тот минимум, который позволит нам оставаться в хорошем расположении духа. А утром – долго не спать, делать зарядку, пишет "Мoй пoртал".

"Берите детей, друзей, собак и отправляйтесь на санки, коньки, гоки, лыжи, сноуборд. Проводите время активно, потому что как встретишь новый год, так его и проведёшь. Поэтому встречайте праздник активно, трезво, весело. Но и, конечно, помните, что нам нужны холод, голод и движение. Оставайтесь активными и не сидите на месте!", – пожелал Сергей жителям и гостям Тюмени.

Теги: здоровье , питание , праздники , спорт
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