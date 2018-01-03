Тюменский театр кукол готовится к гастролям

Тюменский театр кукол начал 2018 год с новогодней программы, которая пользуется успехом у зрителей. Впереди артистов ждет три гастрольных тура и участие в Международном фестивале "Петрушка Великий" в Екатеринбурге, рассказал директор театра Василий Пустыльников.

"В нашем тюменском концертно-театральном объединении есть внутренняя конкуренция. И филармония, и театры ставят новогодние представления для детей. В Новый год все забираются на нашу аудиторию – и филармония привозит гостей с новогодними постановками для детей, и драма ставит в этом году "Снежную королеву", и тобольский театр у нас играли "Дюймовочку" в Новый год. Хотя мы этот водораздел не нарушаем и взрослые спектакли никогда не ставим", - отметил он в интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия".

По словам Василия Пустыльникова, самый универсальный актер – это актер-кукольник. Он отлично работает и в драматическим плане, и с куклой – у них в руках все оживает. Кукольник – это актер-многостаночник, который умеет и танцевать, и петь, и играть в живом плане, с куклами, с предметами. Например, в спектакле "Мишуткина елка" используется открытый способ кукловедения.

"Часто бывает, что артист куклу таскает, а актер сам по себе, кукла сама по себе. Вы не ловили себя на мысли, когда в спектакле актера не замечаешь, а только куклу, и, кажется, что это она сама воет (Прим. автора – имел в виду персонажа Волка из спектакля "Мишуткина елка"), говорит и так далее? Это слияние актера с куклой – это и есть высокое мастерство кукловождения", - считает директор кукольного театра.