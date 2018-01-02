Мобильное приложение улучшит успеваемость тюменских школьников

В мобильном приложении "Образование 72" с 2018 года могут появиться стимулирующие задания для улучшения успеваемости, рассказала начальник отдела информационных систем и проектов департамента информатизации Тюменской области Ольга Яблонская.

"Есть идея составить некий квест для ученика в рамках приложения, который бы мотивировал ребенка учиться лучше. Например, вы получили, скажем, две четверки и две пятерки в течение четверти. А приложение будет подсказывать, что можно выучить и сдать такую-то тему на пять, чтобы получить больше шансов на пятерку в четверти", - пояснила чиновник.

По ее словам, с нового года в приложении для учеников также будет доступна информация о меню, которое выбрали для него родители. "Сегодня приложение заточено больше под родителей. Это и информирование об успеваемости, посещаемости ребенка, питание. Теперь мы будем развивать функционал для детей", - заявила чиновник.

Для родителей в новом году может появиться опция push-уведомлений о полученной ребенком оценке, пишет "Вслyх.ру".

Мобильное приложение "Образование 72" было запущено в 2015 году. За это время оно скачано 70 тыс. раз. Ежедневная аудитория приложения — 60 тыс. уникальных посетителей.