Тюменский драматический театр отметит 160-летний юбилей

В 2018 году Тюменскому драматическому театру исполнится 160 лет. В юбилейный год запланировано множество мероприятий и поездок, а главное торжество состоится 27 марта – в Международный день театра, пишет "Тюменскaя облaсть сегoдня".

По словам директора Тюменского концертно-театрального объединения, в структуру которого входит и театр, Юлии Шакурской, в этот день зрителям представят праздничный концерт-капустник.

Возможно, в Тюмень в это время приедут актеры, которые когда-то работали на нашей драматической сцене, а теперь живут и трудятся в других городах России и даже странах мира. Ну а тот, кто прибыть не сможет, пообщается с бывшими земляками через видеосвязь.

Также ТКТО вновь подал заявку на участие в проекте Минкульта "Большие гастроли". Напомним, в 2017 году тюменцы съездили в Ижевск.