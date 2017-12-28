100 тысяч человек уже сходили в тюменский парк "Россия – моя история"

100-тысячного посетителя зарегистрировали 28 декабря в тюменском историческом парке "Россия – моя история", который открылся менее двух месяцев назад. Юбилейным гостем нового музея стала ученица 11 класса гимназии №5 Александра Самсонова.

Директор исторического парка Павел Шафорост поздравил школьницу со статусом стотысячного посетителя и вручил памятный подарок. Это стало неожиданностью для молодой тюменки, которая, как оказалось, уже в третий раз пришла в этот музей, пишет ИА "Тюменская линия".

" Здесь мне нравится сама атмосфера, интерактивность подачи материала. Сегодня вместе с классом пойдем на экспозицию о Рюриковичах, я уже смотрела ее, но готова посещать снова и снова", - поделилась Александра.

Девушка считает, что каждый должен знать историю родной страны. В будущем гимназистка сама мечтает стать историком. В 2018 году она будет сдавать ЕГЭ по истории и считает, что посещение парка "Россия – моя история" и его интерактивная подача помогут справиться с экзаменом.

"Стотысячный посетитель – знаковое мероприятие для нашего парка. Мы работаем неполные два месяца и уже 100 тысяч человек прошли через экспозиции исторического парка. Для Александры на протяжении всего 2018 года - эксклюзивное посещение всех экспозиций и мероприятий", - прокомментировал Павел Шафорост.

C 2 по 8 января исторический парк "Россия – моя история" будет работать с 11 до 20 часов. Вход свободный.

Напомним, единственный в регионе мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история" открылся 1 ноября. На площади почти в семь тысяч квадратных метров разместились четыре масштабные экспозиции: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия - моя история. 1945-2016". Помимо федерального контента в парке есть и региональный, который дополнил каждую из четырех выставок. Он посвящен истории Сибири и Тюменской области, археологическим памятникам, походу Ермака и основанию первых русских городов за Уралом – Тюмени и Тобольска, династии Романовых, годам революции и гражданской войны.