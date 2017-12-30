В новогоднюю ночь небо Тобольска озарит фейерверк

Новогодний фейерверк запустят в Тобольске в 1:00 1 января. Тех, кто не побоится замерзнуть, на Красной площади Тобольского кремля встретят и поздравят с праздником Дед Мороз и Снегурочка, рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Отметим, что торжественное открытие городской елки состоялось в Тобольске 23 декабря на площади ДК "Водник". Через три дня в Тобольском кремле открылся ледовый городок, дополненный в этом году снежными фигурами, фотозонами и почти семиметровой горкой. Тоболяков поздравил с праздником глава города Владимир Мазур, а в концерте блистали местные коллективы - ансамбли "Вольница", "Радость", "Раздолье" и "Контрасты".

В Менделеево и Иртышском новогодней елки откроют днем 30 декабря. Праздничная программа в Менделеево - настоящий детектив. Леший с Бабой-ягой похищают у участников новогоднего праздника хорошее настроение, А Дед Мороз, Снегурочка и снеговики помогут его вернуть. В Иртышском программа будет столь же насыщенной. Сказочные герои сойдутся в хороводе с участниками массовых гуляний, сыграют в "Снежки", "Передай конфету" и "Перепляс".

7 января в кремле состоятся традиционные рождественские гуляния с участием артистов и творческих коллективов Центра искусств и культуры.