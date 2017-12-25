В Тюмени торжественно открыли главную ёлку и ледовый городок

Торжественное открытие центральной ёлки и ледового городка в Тюмени состоялось в субботу, 23 декабря. Масштабная развлекательная программа и фейерверк прошли на Цветном бульваре.

Гостей праздника порадовали ростовые куклы героев русских народных сказок, выступления казаков, творческих коллективов Центра культуры и творчества "Тюмень", а также коллектив генерального партнера мероприятия – магазина постоянных распродаж "Галамарт".

В маркете новогодних подарков все желающие смогли приобрести сувениры для своих близких. В течение всего мероприятия работал фудкорт, где жители города провели дегустацию напитка "Таежный дар" и согрелись горячим чаем.

На Цветном бульваре также открылась резиденция Деда Мороза. Со 2 по 7 января 2018 года здесь пройдут уличные развлекательные программы.

С наступающим Новым годом тюменцев поздравил заместитель главы администрации города Максим Афанасьев: "Уходящий год был полон ярких событий для нашего города, и сегодня нужно подвести итоги, наметить планы на будущее, загадать желания и, конечно, поверить в чудо! Тюмень во многих рейтингах занимает лидирующие позиции, уже третий год подряд мы первые по качеству жизни. Пусть 2018 год будет спокойным и добрым! Всем крепкого здоровья, благополучия и уюта!"

В преддверии Нового года Максим Афанасьев исполнил заветную мечту юного тюменца. Пятилетний Тимофей попросил у Деда Мороза собаку, но не успел отправить письмо. Щенка торжественно вручили малышу на сцене.

Настоящим подарком для жителей и гостей города стало дефиле собачек в новогодних костюмах. На сцену вышли участники конкурса "Лай-мода" и представили своих питомцев, теперь голосование за лучший новогодний костюм будет проходить в группе в контакте "Официальные мероприятия "Тюмень".

В этот же день состоялось награждение участников конкурса "Битва снеговиков". Участники конкурса соорудили на набережной 51 снеговика.

Народные гулянья завершились праздничным салютом, который никого не оставил равнодушным.

Отметим, что в минувшие выходные предновогодние мероприятия прошли и на других площадках города. Так, Центр культуры и творчества "Тюмень" организовал гулянья и на площади у Технопарка, там зрителей радовали творческие коллективы, показательные выступления кинологической службы, а также прошло награждение конкурса "Тюменский бородач-2018".

Организатором мероприятий является Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке департамента культуры администрации города Тюмени.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.