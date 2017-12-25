Зимние лагеря для школьников с ОВЗ и для олимпиадников откроются в Тюмени

Во время зимних каникул в Тюмени помимо оздоровительных лагерей будут работать площадки для особых школьников и откроются смены для одаренных ребят.

Для детских оздоровительных лагерей, рассчитанных на пять дней, разработана программа с новогодними квестами и творческими мастер-классами. Такие площадки откроются в десяти школах (МАОУ СОШ №7, 13, 26, 27, 32, 37, 52, 60, 63, 69).

В школе №60 зимний лагерь смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школьники с расстройствами аутистического спектра. Идея лагеря принадлежит авторам городского проекта "Открытые сердца".

"Главная задача пребывания ребенка в лагере – это его социализация. С ребятами будут проводиться занимательные и развивающие мероприятия. Также к работе с особыми школьниками будут привлечены студенты-волонтеры института психологии и педагогики ТюмГУ. Для детей с ОВЗ предусмотрено бесплатное посещение школьного лагеря", — рассказывают в пресс-службе департамента образования администрации Тюмени.

Традиционную зимнюю многопрофильную смену для одаренных детей проведут в школе №15. Ее участниками станут 70 учеников 7–8 классов. Это победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, интеллектуальных и творческих конкурсов. В течение пяти дней школьники будут набираться знаний по физике (астрономии), математике, информатике, химии, биологии. Ждут ребят и развлекательные мероприятия.

На базе шести образовательных учреждений откроются школьные киноклубы, будут организованы "Рождественские посиделки" с участием родителей, веселые старты и мастер-классы. В школе №45 ребята будут создавать пластилиновые мультфильмы, а в гимназии № 12 – оформлять подарки.