Ялуторовский острог приглашает на выставку сувениров

Экспозицию работ в технике скрапбукинг, мягких игрушек и сувениров могут увидеть посетители Ялуторовского острога в декабре. Если кто-то пожелает приобрести экспонат, в остроге подскажут, как связаться с мастером.

У каждой выставки свое название. "Прекрасные узоры зимы" - собрание уникальных новогодних и рождественских открыток ручной работы. "50 кошачьих душ" - коллекция разноцветных кошек в разных ситуациях. Здесь можно познакомиться с рыбаком Котофеичем, любителем музыки Маэстро, модником в лаковых сапожках, посочувствовать котику Мяу, у которого болят зубки. Еще одна выставка – "С улыбкой по жизни" - включает забавные сувениры, в том числе на новогоднюю тематику.

Как рассказали организаторы, тематика выставок меняется каждый месяц. Забавные котейки и открытки будут радовать посетителей до конца декабря, пишет "Тюмeнская линия".

Напомним, Ялуторовский острог принимает гостей во все дни недели, кроме понедельника.