Тюменцам советуют отключать мобильный банк при смене номера, чтобы не лишиться денег

Отключать услугу "Мобильный банк" в обслуживающей финансовой организации при смене номера сотового телефона или блокировке сим-карты рекомендуют в полиции. Забывчивостью держателей банковских счетов пользуются мошенники.

Недавно в полицию в Тобольске обратилась пожилая женщина, которая сообщила, что с ее банковского счета пропали деньги. При подробном расспросе выяснилось, что у пенсионерки было две банковские карты, одна из которых находилась у сына. Мужчина пользовался сим-картой, к которой была подключена услуга "Мобильный банк". Потом он долго не пользовался абонентским номером, поэтому оператор сотовой связи заблокировал сим-карту и передал номер телефона другому абоненту.

"Так как держатель карты не отключил "Мобильный банк", данной услугой воспользовался новый владелец абонентского номера, похитив, по предварительным данным, около 60 тысяч рублей со счета потерпевшей", — рассказывают в пресс-службе МО МВД "Тобольский".

Вскоре полиция вышла на похитителя. Им оказался 25-летний житель Тюмени. Он сознался, что похищал деньги со счета пенсионерки с помощью услуги онлайн-банка, который был привязан к его новому номеру телефона. На него заведено уголовное дело по ч. 2 статьи 159.6 УК РФ "Мошенничество в сфере компьютерной информации".