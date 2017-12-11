Тюменцы стали лучшими фельдшерами скорой в УФО

Тюменские фельдшеры скорой помощи стали победителями финального этапа конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!", который на минувшей неделе прошел в Тюмени.

В конкурсе участвовали победители региональных туров из Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов: 16 фельдшеров и 12 студентов четвертого курса. Среди заданий были оказание медицинской помощи пострадавшим на месте ДТП, подготовка к эвакуации и выполнение сердечно-лёгочной реанимации.

Победителями в двух группах — работники и учащиеся — стали представители Тюменской области — фельдшер Сергей Бем и студентка Алёна Красноярова. Второе и третье мест среди учащихся у тюменок Юлии Мехряковой и Елизаветы Андреевой, среди специалистов на втором месте тюменец Сергей Калугин, на третьем — Максим Шалагуров из Сургута.

Как рассказали в пресс-службе тюменской станции скорой помощи, для Сергея Бема это не первая награда. В прошлом году он стал лучшим фельдшером на федеральном этапе конкурса "Славим человека труда!". На скорой Сергей работает почти десять лет, начал трудиться с первого курса медицинского колледжа. Сейчас он опытный наставник для молодых специалистов, к тому же обучает навыкам оказания первой помощи всех желающих тюменцев.

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи"