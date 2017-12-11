В Тюмени продолжается предновогодняя акция "Неравнодушные"

В Тюмени при поддержке сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" продолжается акция "Неравнодушные", в рамках которой будут исполнены новогодние желания нуждающихся детей. Благотворительные ёлки с письмами установлены в нескольких местах города, а неравнодушные тюменцы разбирают конверты, чтобы подарить праздник тем, кто этого так ждет.

Напомним, тюменцы могут прийти в торговый центр "Пассаж" (ул. Советская, 54), танцевальный клуб "GallaDance" (ул. Республики, 65) или ресторан "Чайка" (ул. Республики, 51), где установлены благотворительные елки, и взять понравившееся письмо от детей из многодетных или малообеспеченных семей, оставшихся без попечения родителей. Прочитав послание, можно приобрести подарок, который указан в письме, либо перечислить средства благотворительной организации на его приобретение.

Главное предновогоднее событие проекта состоится 17 декабря в ресторане "Голд Сити" (ул. Республики, 281). В программе утренника запланирована праздничная программа, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и веселые игры.

Напоминаем, в сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" можно узнать обо всех событиях в городе. Уникальный сервис — специальный календарь, в котором можно посмотреть события на конкретную дату. А в преддверии новогодних праздников в сообществе появилась рубрика "Новогодние мероприятия".