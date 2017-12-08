Перспективы развития киберспорта в Тюменской области обсудят на форуме в Технопарке

Большой киберспортивный форум состоится в Тюмени 17 декабря. На площадке Технопарка соберутся около 600 игроков из Санкт-Петербурга, Ярославля, Ставрополя, Екатеринбурга, Республики Дагестан, Тюмени, ХМАО–Югры и ЯНАО.

Здесь будут проходить турниры по пяти дисциплинам: DOTA 2, CS:GO, FIFA, Hearthstone, Tekken 7. На данный момент проведено более 50 игр среди участников online-турнира. Призовой фонд форума — более 150 000 рублей.

"Зрители и болельщики смогут почувствовать себя настоящими киберспортсменами благодаря интерактивным площадкам. Для них будут организованы киберарены с мощными компьютерами и последними новинками видеоигр. Все желающие смогут попробовать свои силы в карточной онлайн-игре Hearthstone по мотивам вселенной Warcraft, игровое пространство которой будет стилизовано под деревенскую таверну", — рассказывают в тюменском отделении Федерации компьютерного спорта России.

Для тех, кто хотел бы представить свои идеи заинтересованной аудитории, состоится конвейер проектов. Самые успешные идеи получат возможность реализации в 2018 году. Также в рамках форума пройдет круглый стол, на котором обсудят перспективы развития киберспорта в Тюменской области. Ожидается, что мероприятие посетит представитель Федерации компьютерного спорта России.

Соревнования стартуют в 12 часов, прямая трансляция пройдет на портале кибертюмень.рф.