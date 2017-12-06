Тюменские волонтеры проводят творческие занятия в психоневрологических интернатах

16 декабря волонтеры молодежного центра Synergy вновь посетят Винзилинский психоневрологический интернат с творческими выступлениями и мастер-классами. В рамках проекта "Луч эмоций" с мая 2017 активисты приезжают туда дважды в месяц.

В команде центра Synergy более 50 человек, в том числе подростки с проблемным поведением. По словам руководителя центра и проекта "Луч эмоций" Дарьи Абдыкаримовой, выездные занятия помогают им больше ценить свою семью и дом. Недавно активисты стали посещать и Кунчурский психоневрологический интернат.

"Для нас это просто выступление аниматора и пластилин, а для людей в интернате это бесценно. Мы приезжаем и дарим пациентам праздник и мотивацию, которых им не хватало. И, если однажды мне придется оказаться в интернате, хочу, чтобы в моей жизни появились такие же ребята-волонтеры и изменили мою жизнь. Я уверена, что жизнь этих людей мы меняем", — считает Дарья.

На ближайшем мероприятии в Винзилинском психоневрологическом интернате активисты организуют выступление аниматора и проведут мастер-класс по лепке елочных игрушек из соленого теста, сообщили в пресс-службе центра "Моя территория".

Стать волонтером и присоединиться к проекту может каждый. Контакты руководителей и всю необходимую информацию о выездах можно найти в группе молодежного центра Synergy во "Вконтакте".

Проект "Луч эмоций" стал одним из победителей грантового конкурса "Моя идея" и получил поддержку в размере 40 тысяч рублей. На эти деньги были приобретены товары для творчества, оплачены работа аниматора и дорога до интерната. Для продолжения проекта его участники запустили сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Поддержать проект "Луч эмоций" можно по ссылке.