Тюменцев научат вязать елочные украшения

Новогодний мастер-класс по изготовлению шерстяного шара пройдет с 11 до 14 часов 16 декабря в ДКиТ "Торфяник" (ул. Малышева, 26).

Мастера научат вязать крючком, покажут, как изготовить теплый вязаный шар. Создание этих елочных украшений принесет душевное спокойствие и огромную радость, а также подарит новогоднее настроение.

Все участники мастер-классов заберут изделие с собой и смогут украсить елку или сделать эксклюзивный подарок своим близким и друзьям, ведь вещи, созданные своими руками, несут огромную положительную энергетику.

Стоимость участия в мастер-классе составит 350 рублей. Подробности и запись по телефону 8-919-943-67-15, Людмила Лукина.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.