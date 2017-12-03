Многодетные семьи Тюменской области получают бесплатные земли

В Тюменской области 13 тыс. 143 многодетные семьи имеют право на бесплатный земельный участок, около 40% из них – жители Тюмени. В 2017 году темп роста очереди снизился.

По данным Тюменской областной думы, за время реализации закона Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" многодетным семьям предоставлено 5 тыс. 565 земельных участков площадью 635 га. Наибольшее количество бесплатных земель приходится на Тюмень – 1 тыс. 113, Заводоуковск – 640, Ялуторовск – 406, а также Тюменский район – 530.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти региона за 9 месяцев 2017 года сформировал 11 перечней земельных участков, подлежащих бесплатному предоставлению многодетным семьям Тюмени (в д. Падерина) и Тюменского района (в д. Падерина, д. Тураева, д. Нариманова). В указанные перечни вошло 817 участков для индивидуального жилищного строительства. В текущем году предоставлено 790 земельных участков, из них 209 – семьям из Тюмени, пишет ИА "Тюменская линия".

