В Тюмени проходит #ЩедрыйВторник

Тюмень присоединяется к акции #ЩедрыйВторник. Это Международный день благотворительности, который во второй раз проходит в России. Цель #ЩедрогоВторника — объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц для популяризации благотворительности.

Сегодня региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" проводит игровую программу "Новогодний лабиринт" и организует пункты приема одежды, обуви, спортивного инвентаря, карнавальной продукции от тюменцев. С 15.00 до 16.00 вещи будут принимать в сквере Комсомольском, а с 16.00 до 17.00 в сквере Юности. Собранное передадут в "Лавку добра", которая функционирует в течение всего года на базе Центра "Семья". В "Лавку добра" обращаются многодетные, малоимущие семьи, пожилые одинокие люди, нуждающиеся в помощи.

Также в Тюмени волонтеры 55+ Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение", прошедшие специальное обучение, придут в гости к сверстникам, где окажут помощь в уборке квартир, проведут виртуальные экскурсии, мастер-классы по компьютерной грамотности, пальчиковой гимнастике, поделятся секретами ухода за кожей лица в зрелом возрасте, расскажут об особенностях возрастного макияжа и проведут салонную спа-процедуру — парафинотерапию для рук.

Особое внимание волонтеры "Доброго рейда 55+" планируют уделить ветеранам Великой Отечественной войны. Кроме необходимой помощи и внимания, им вручат подарки от благотворительного фонда "Старшее поколение".