Лев Манович — исследуйте Тюмень так, как никто до вас

Описывать наш город так, как его никто еще не описывал, порекомендовал директор и основатель лаборатории Cultural Analytics Lab Лев Манович. На минувшей неделе он прочел лекцию в ТюмГУ в рамках образовательного проекта по использованию цифровых технологий в фундаментальных исследованиях.

Лев Манович — один из ведущих теоретиков в области цифровой культуры, профессор Городского университета Нью-Йорка (CUNY) убежден, что методы анализа больших данных, примененные к миллионам фотографий из соцсетей, помогают исследователям обнаруживать подводные камни современной культуры.

"В последнее десятилетие появляются новые возможности записывать и сохранять следы человеческого поведения — и все это в огромном количестве. Фото со спутников и телефоны записывают все ваши передвижения. В социальных сетях люди по всему миру создают и делятся миллионами культурных артефактов. Нужны новые методы, чтобы разобраться в этом", — отмечает ученый.

Манович изучает публикации в Твиттере или Инстаграме как культурные объекты — на основе концептов из гуманитарных наук и media studies, используя возможности машинного обучения и Big Data. Его лаборатория работает над этой проблемой с 2008 года.

"Берем нейронную сеть, показываем ей, допустим, миллион картинок, которые выглядят как Тюмень, и миллион картинок, которые выглядит как Красноярск, потом сеть что-то понимает (хотя мы не знаем что) и определяет Тюмень на картинке с вероятностью 86%. С большим потоком фотографий это можно применять в огромном количестве областей. Анализировать, что люди снимают в Тюмени, какое у них восприятие архитектуры. Если мы хотим в вашем городе построить какой-нибудь объект, то так сможем определить, какой он должен быть и где находиться. Можно анализировать передвижение людей по городу, чтобы решить, в каком месте открыть кафе и какой сделать брендинг. Когда вы изучаете какой-то феномен, будь то город, Газпром или мода, вы можете к этому подойти с самых разных позиций. Никогда не пишите про то, что кто-то уже написал. Лучше пишите про что-то новое, пусть и плохо. Нам нужны новые методы, потому что у нас теперь железо", — считает Лев Манович.

По мнению исследователя, такой подход — возможность перейти от редукции и суммированию в науке к изучению индивидуальности: "В течение последних веков появляются экономика, теория политики, психология, психоанализ, статистика. Хотя они разные, у них есть сходство — они все данные сводят к графикам, редуцируют. Но когда вы берете человека и сводите его к двум показателям вроде "ваш пол" и "ваши интересы", все остальное остается невыделенным. Вместо этого нам нужна наука об индивидууме, о конкретном. Сравним Тюмень и Красноярск, но не чтобы выяснять, что в них похожего, а чтобы понять, чем они отличаются. Или еще интереснее — возьмем 8 миллионов людей в мире и определим, чем они отличаются. Компьютер как объект мышления к этому способен, люди же более заторможенные. Появились сенсоры, компьютеры и технологии, которые позволяют нам исследовать и описывать действительность с такой точностью и в таких деталях, что никому не снилось. Поэтому надо меньше сводить все к каким-то кластерам и и группам, идти к индивидуальности".

Один из проектов Мановича — "Selfiecity", где для анализа использовались 3200 селфи людей из Бангкока, Берлина, Москвы, Нью-Йорка и Сан-Паулу. В результате для каждого города составили gender and age profiles. Из них можно заключить, что во всех пяти городах перевес по числу размещенных селфи на стороне женщин, в Москве же разница равнялась 4,6: 82,0% — фото женщин и 17,3% — фото мужчин. Для сравнения — в Бангкоке разница всего в 13%. Компьютер анализировал селфи и на наличие того, что можно распознать как улыбку. Самыми улыбчивым городами оказались Бангкок и Сан-Паулу, самой сдержанной Москва.

Еще один исследовательский проект Льва Мановича, который был представлен и в виде инсталляции, это "On Broadway". Самую длинную улицу Нью-Йорка, тянущуюся через десяток районов от Чайна-тауна и Сохо до Гарлема и Инвуда, с помощью сделанных пользователями Инстаграма фото и оставленных пометок в Твиттере разобрали по целому ряду параметров. Здесь можно посмотреть и сравнить, кто и предположительно с каким доходом живет в разных точках улицы, что там фотографируют и что покупают, где садятся в такси и где выходят. Анализ социальных срезов становится доступен через визуальные послания.

"Почему я стал это делать? Я учился на художника, пока жил в Москве, узнавал про современное искусство. Главный метод искусства двадцатого века — это ведь монтаж, а я его использую его как научный метод. Двенадцать лет назад у нас на кампусе в Сан-Диего открылся новый институт. Я пришел и увидел на стенке из 32 экранов изображение, собранное компьютером. Это были 400 тысяч фотографий мозга. И я подумал: а что если выставить так же фото из Инстаграма?" — рассказал Лев Манович.

На днях выходит новый проект ученого "Visual Earth", где можно увидеть, как социальные сети покрывают мир. На карту перенесли все изображения с указанием локации, которыми делились в Твиттере с 2014 года.

По словам Мановича, в этих масштабных проектах, реализуемых на гранты, задействованы от 2 до 4 человек. В команду исследователь приглашает людей, которые могут делать все: "Если у вас степень по экономике, вы работали в маркетинге, при этом вы хороший фотограф и еще играете на дудке — вот это самое оно. У меня есть человек, который получил PhD, в то же время он прекрасный программист и хороший дизайнер. В 21-м веке снимается проблема выбора. Вы будете технарь и гуманитарий, физик и лирик".

Вероятно, подобные проекты, где будут выявляться визуальные, экономические, культурологические тренды Тюмени, уже на подходе. Сейчас ведутся переговоры насчет создания лаборатории культурной аналитики Льва Мановича в Тюменском государственном университете.

Влада Нерадовская