Тюменский приют для бездомных надеется на помощь благотворителей

Тюменцы могут помочь православному приюту для бездомных подготовиться к новому году и собрать подарки для одиноких пожилых людей и других подопечных, которые по разным причинам не могут себя обслуживать.

Как рассказала руководитель Тюменского дома милосердия "Богадельня" Галина Паршуткина, в стационаре на данный момент находится 20 человек, большинство из них поступило после больницы и не в состоянии передвигаться самостоятельно.

"Некоторые вовсе не встают с постели, хочется порадовать их, устроить хоть небольшой праздник. К тому же, пожилые люди – во многом похожи на детей, они тоже ждут, что к ним в палату войдет Дед Мороз, поздравит с Новым годом и подарит сладости", - поделилась Галина Паршуткина.

Кроме того, сотрудники богадельни регулярно выезжают в Заречье, обеспечивают продуктами одиноких бабушек, людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Обычно таких там собирается около 60 человек. Они тоже ждут пусть небольших, но подарков к Новому Году, пишет ИА "Тюменская линия".

Узнать, как помочь подопечным дома милосердия, можно по телефону 8-909-737-50-50.



