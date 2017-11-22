Тюменцев ждут на "Декабристских вечерах" в Ялуторовске

Областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" пройдет в Ялуторовске с 7 по 14 декабря. В год 90-летия Ялуторовского музея, куда входят мемориальные дома декабристов Матвея Муравьева-Апостола и Ивана Якушкина, организаторы обещают насыщенную программу

По традиции начало фестивалю положит митинг на мемориале декабристам, отбывавшим ссылку в Ялуторовске, и торжественное открытие, которое пройдет в детской школе искусств имени Саввы Мамонтова 7 декабря. Здесь зрителям представят концертную программу хорового отдела "Песни звонкие метели" и выставку "Декабристы: путь длиною в тридцать лет".

Одним из ярких событий обещает стать встреча с почетными гостями фестиваля: А.А. Бонч-Осмоловской, потомком декабриста И.Д. Якушкина (г. Москва), М.В. Вершевской, старшим научным сотрудником Государственного музея "Петропавловская крепость", Т.Н. Ознобишиной, членом Общества наследия декабристов (г. Санкт-Петербург). Гости фестиваля планируют посетить мероприятия, вошедшие в программу фестиваля, также с их участием состоится круглый стол в ВОКН "Торговые ряды".

Также в программе шахматный турнир имени декабриста Вильгельма Тизенгаузена и "Декабристский бал" в школе имени декабристов, детский и студенческий балы во Дворце культуры, литературная гостиная "Памяти поэтов-декабристов", салонный вечер "Зажгутся свечи в доме Муравьёвых". Музыкальная программа фестиваля будет представлена Санкт-Петербургской опереттой с лучшими отрывками из оперетт, ставших мировой классикой.

Для участников и гостей фестиваля предусмотрена экскурсионная программа "Декабристские места в Ялуторовске", театрализованная экскурсия в доме М.И. Муравьёва-Апостола "Хозяйкою дом стоит" с дегустацией кофе "Мокко-Занзибар по-муравьевски" и выставки "Мой музей — моя история", "Декабристы в произведениях искусства", "Сибирские просветители: А.А. Алябьев, П.П. Ершов, Д.И. Менделеев", "Мамонтовский круг".

14 декабря, в День памяти декабристов, традиционно пройдет митинг на мемориально-духовном комплексе с возложением цветов к могилам декабристов Ентальцева и Враницкого. Как уточнили в пресс-службе регионального департамента культуры, завершится фестиваль выступлением камерного оркестра детской школы искусств имени Мамонтова во Дворце культуры.

Добавим, что первый фестиваль "Декабристские вечера" состоялся в декабре 1988 года. С тех пор фестиваль в Ялуторовске проводится ежегодно.