В пятом районе Тюменской области всю телефонную сеть перевели в цифровой формат

В поселке Смирное отключили электропитание АТС-39 – последней аналоговой телефонной станции координатного типа в Казанском районе Тюменской области. Пять тысяч абонентов были переключены на современную цифровую станцию.

Казанский район – пятый из 22 муниципальных районов региона, где последняя аналоговая АТС заменена на цифровую и уровень цифровизации достиг 100% отметки. В числе "цифровой" пятерки также Омутинский, Тюменский, Уватский и Юргинский районы. Цифровизация телефонной сети связи позволяет решать стратегические задачи, такие как: улучшение качества телефонной связи, выбор тарифных планов для клиентов, возможность удаленного мониторинга состояния и управления коммутационным оборудованием, пояснили в пресс-службе филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях.

По мнению главы администрации Казанского района Татьяны Богдановой, полная цифровизация ускорит реализацию важных социальных программ и даст дополнительную возможность развитию экономики в районе: "Инфраструктура сельской связи сейчас активно развивается, происходит сокращение технологического разрыва между горожанами и селянами. Модернизация технологий и сетей, развитие услуг стационарной связи являются приоритетными задачами, стоящими как перед органами власти, так и перед провайдерами".

Активный процесс перевода абонентов на цифровые АТС в Казанском районе начался еще в 2003 году. На сегодняшний день все 27 АТС в районе работают в цифровом формате. Новые АТС потребляют меньше энергии и места и не требует постоянно присутствия рабочей смены — за всеми параметрами следит автоматика.

Как рассказали в пресс-службе "Ростелекома", вместе с новыми телеком-услугами стационарная телефония остается востребованным видом связи. Многие пользователи предпочитают иметь домашний телефон как надежный, качественный и безопасный вид связи, который выгоден для длительных переговоров, междугородних и международных звонков. На сегодняшний день абонентами стационарной телефонии являются более 200 тысяч жителей Тюменской области.